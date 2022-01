Omikron er ikkje til å stoppe

Frå den dagen koronapandemien starta, har det vore to ting som har hatt hovudfokus: Å vege pengar og menneskeliv opp mot kvarandre. Ein har måtta målt nytta av tiltak opp mot ulempene tiltaka fører med seg. Det har blitt stramma og slakka på tiltaka, medan ein har brukt kor mykje ledig plass det er på intensivavdelingane og kva kostnad unntakstilstanden har hatt som barometer. No ser ein at omikron-varianten spreiar seg som ein skogbrann. Samtidig vert dei smitta mindre sjuke enn av tidlegare variantar, noko som viser seg att i at sjukehusa ikkje er overbelasta. Då er det lett å tenke at tida for opne samfunnet og sleppe alt laust kan vere her. Men slik er det ikkje. No er det sjukefråveret som blir peika på som hovudårsak til at ein ikkje kan opne samfunnet heilt. Assisterande helsedirektør Espen Nakstad, som eg ser for meg set med ein diger kalkulator og ei lang likning full av x'ar og y'ar, er uroa for at sjukefråveret kan bli så høgt at ein ikkje har nok folk på jobb. I ein rapport frå det anerkjente amerikanske forskingsinstituttet Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) kjem det fram at europeiske land oppdagar mellom 10 og 20 prosent av omikrontilfella. Forskingsinstituttet konkluderer difor med at det er så å seie umogleg å stoppe spreiing av omikron gjennom smittesporing, testing og tiltak. TISK-systemet (Testing, Isolasjon, Sporing og Karantene) som vi har hatt med oss gjennom pandemien i Noreg, har fått heilt nye spelereglar med omikron. Tidlegare i veka vart det klart at frå og med onsdag kan smittekarantene på ti døgn no erstattast med dagleg testing for husstandsmedlemmar og tilsvarande nære av koronasmitta. Innreisekarantene blir oppheva. Direktoratet jobbar med å utvikle eit testregime slik at hurtigtestar kan registrerast i eit nasjonalt system på nett, i staden for at alle må få hurtigtesten stadfesta gjennom ein PCR-test. Dette skal vere på plass i desse dagar. Regjeringa har uttalt at det skal brukast fem milliardar kroner på hurtigtestar. Den siste tida har vi sett at smitten har auka kraftig i området vårt, spesielt i Sykkylven, der det har vore fleire utbrot. I vekene som kjem vil nok mange av oss oppleve å få positiv koronatest. Ifølgje kommunelegen vil truleg dei fleste etter kvart verte eksponert. Det er kanskje det som må til for at vi skal kome oss ut av unntakstilstanden som har vart i snart to år.