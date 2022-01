Meiningar

Sykkylven, éin kommune blant mange

No stormar det rundt legesenteret i Sykkylven, slik det gjer i mange andre kommunar i landet. Over lang tid har fastlegeordninga i Norge hatt store problem. Fleire og fleire fastlegar gir no uttrykk for at fastlegeordninga ikkje kan halde fram slik den fungerar i dag. I Norge er det kommunane som har det overordna ansvaret for alle helse og omsorgstenester som innbyggjarane har krav på kommunalt. Mange kommunar i landet strevar no med å få nok legar til sine helsetilbod. Dei offentlege myndigheitene i Norge, har til no ikkje klart å løyse dei store utfordringane som både helsepersonell og kommunar har formidla over lang tid. Helsetenestene i kommunane har meir og meir blitt utført av vikarar frå vikarbyrå, som sikkert har sendt gode helsearbeidarar, men dei har ikkje kjennskap til pasientane, tilboda gir liten kontinuitet og i tillegg er ordningane dyre for kommunane.

Eit kommunalt ansvar.

Sykkylven kommune drifta legesenteret fram til 2004. Etter dette har legesenteret i Sykkylven vore privatdrifta. I 2014 vart det utarbeidd ein forvaltningsrapport som m.a. vurderte legesenteret og kommunen sine drifts- og ansvarsområde. I 2015 vart «Plan for legetenester i Sykkylven kommune» vedteke i kommunestyret. Handlingsplanen gav klare innspel til korleis både det private legesenteret og kommunen skulle forhalde seg. Kommunen, som har det overordna ansvaret for alle helse og omsorgstenester i Sykkylven, kjøpte det private legesenteret i 2020 og starta opprettinga av eit offentleg, kommunalt legesenter. Det vart opna i juli 2021.

Eldrerådet hadde mykje kontakt med kommuneadministrasjonen då den nye Helse og omsorgsplanen vart utarbeidd i 2020 /2021. Vi har også fulgt omorganiseringa av legetenestene i kommunen og sett at dette har vore ei svært vanskeleg oppgåve. Mange faktorar ligg til grunn for at dette har blitt ein vanskeleg prosess.

Vi har alle høge forventingar til legetenestene. Mange pasientar har hatt gode erfaringar med tilbodet det private legesenteret har gitt. Sykkylven kommune streva no med å få alt på plass slik at vi igjen får oppleve gode helsetenester. Spørsmålet er no korleis vi som brukarar skal forhalde oss ?

Kva gjer vi no?

Det kommunale legesenteret er komen for å bli. No treng dei all den hjelp dei kan få til å byggje opp eit godt fagleg tenestetilbod til alle som treng helsehjelp i Sykkylven kommune.

Mange legesentre i Norge kavar med dei same problema som vi no har. Vi må finne vår måte å løyse dette på. Til no har det vore mykje klaging og ein kan forstå at det blir slik. Eldrerådet synest ikkje det har vore god nok informasjon frå kommunen om denne saka og informasjonen dei har gitt har kome for seint. Vi veit at dei som arbeider med dette står på 24 timar i døgnet, vi veit at dei gjer så godt dei kan, men mange meiner det ikkje er godt nok. Fagfolka på legesenteret og kommuneadministrasjonen veit at det fyrst og fremst er deira oppgåve å finne løysningar, og løysingar må kome. Politikarane har eit stort ansvar i dette arbeidet, det er dei som har bestemt at vi skal ha eit kommunalt legesenter. Vi som brukarar har også ein viktig rolle i denne prosessen.

Det er fint at mange er engasjerte, men nedhøvling, masser av negative utspel og klagar gir inga løysing. Det vi treng no er gode, konstruktive innspel og forslag, støtteerklæringar til dei som arbeider med dette og vi treng tilrettelagt informasjon og kommunikasjon og ikkje minst godt tålmod.

Eldrerådet har tru på at vi snart har eit godt fungerande legesenter, at ynskja våre viser at vi vil Sykkylven vel og vi vonar at mange no vil framsnakke både legesenteret og bygda vår.