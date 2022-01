Verdsarv-fjordcruise på «billigsal»

Meiningar

I haust kom gladmeldinga om at fylkesutvalet hadde vedtatt å opprette ei fast beredskapsrute i vinterhalvåret på strekninga Geiranger-Hellesylt. Tidlegare har Fjord1 berre hatt rasruteberedskap på Geirangerfjorden, der det har blitt sett inn ei ferje når vegen over Eidsdalsfjellet har vore stengt grunna ras eller rasfare. Sidan nyttår har denne ruta blitt fast, og ferja har avgang to gonger frå Hellesylt og to gonger frå Geiranger, ein om morgonen og ein om ettermiddagen. Mannskapet kan køyre ein tur midt på dagen også, då er det berre å ringe og seie frå om at ein har tenkt seg over fjorden.