Meiningar

Det er eit bombardement mot meg. Alle slit i meg om merksemd om deira billige varer. På meg verkar det som at berre ting eller abonnement er billege nok så er det einstydande med at produkta er bra. Mest for pengane, du sparer mest hos oss. Eg ønsker meg meir ein korrekt og rettferdig pris på saker og ting.