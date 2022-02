«Svar til Svein Atle Tandstad»

Meiningar

Om plan for området på Fausa som i dag har tillatt utbygging av 225 til ny plan som er planlagt til 310 hytter. Forstår at dette er grunnlaget for spørsmålet som vert stilt.

Sykkylven kommune har ikkje noko innverknad på kva Stranda kommune vel å gjere med dette området. Vi har sendt inn innspel til planarbeidet for å prøve å bevare skiløypa rundt vatnet. Vi har elles invitert Stranda kommune til å vere med på ein løypeplan for heile området, utan at vi fekk positiv respons. Denne planen vert ferdigstilt i 2022.

Du stiller spørsmål om kva vi gjer for dei som berre vil bruke området og for eksempel ha seg ein skitur. For å legge til rette for desse, har vi bygd 3 parkeringsplassar: Fausaskiftet, Tudalsreset og Sætrelia. Det er og løyst inn om lag 56 mål for å sikre friområder i området.

Det er og innført krav om innbetaling av kr 50 000,- frå alle som bygg hytter. Dette har gått til oppgradering av vegen, utbetring av skiløyper med rør og skibruer. Litt av dette er og brukt av det til dei 3 parkeringsplassane, saman med støtte vi har fått frå miljødirektoratet. Området er klassifisert som eit regionalt friområde, og ein har derfor fått maksimalt tilskottsbeløp. Elles har Sykkylven kommune gjennom bruk av konsesjonsavgift frå Nysætervatnet støtta løypekøyringa i området med kr 250 000,- i året siste 3 åra. Alt dette er noko alle brukarane av området har nytte av.

Områdeplanen var ferdig i 2014 etter ein lang prosess. Dette etter mange innspel om kvar ein vil bygge ut og kva ein vil bevare som det er. Denne skal ein på nytt starte å rullere i 2023. Då vil det heilt sikkert kome innspel på nye utbyggingsområde og andre kan gå ut. Det er viktig å engasjere seg når dette arbeidet startar.

Det vert spurt om kor mange hytter det kan kome innafor det som er godkjent som utbyggingsområde, men ikkje ferdig regulert. Det er vanskeleg å kome med ein fasit på det. Det er og litt opp til dei som vil bygge ut korleis dei ser for seg utbygginga. Områda nær skitrekket har ein høgare godkjent utnyttingsgrad enn resten av området. Det er og her det er mest utbygging for tida.

Langs Nysætervatnet har ein ikkje godkjent nye område nærare enn 100 meter. 4-5 detaljplanar er under arbeid.

Det er siste åra skjerpa krav til utbyggarar korleis både landskapet og vegetasjon skal takast vare på. Noko er utforma i føresegnene som råd, noko som krav. Det er eit klart inntrykk at dei som bygg nye hytter i svært stor grad følgjer desse. Det vert og vurdert reglar for lysbruk, for å bevare mest mogeleg av fjellet som det er.

Området har status som eit regionalt friområde, noko som vil seie at det har og stor verdi for regionen. Om lag 70% av dei som har hytter her, er ikkje frå Sykkylven. Tek ein med området på Fausa, er truleg området av det største på nordvestlandet for fritidsboligar.

Det er ein krevjande balansegang kor mykje utbygging ein vil ha og kva ein vil bevare som det er. Gjennom planen ein laga i 2014, har ein prøvd å ivareta den balansegangen. Nokon vil heilt sikkert hevde ein har godkjent for mykje, medan andre ikkje er nøgd då dei ikkje fekk med områder til utbygging slik dei ville. Ein har og i perioden etter 2014 vore svært restriktive med å gi dispensasjonar, nettopp for at planen skal vere det gjeldande for all utbygging.

Aktiviteten som er i området er og med å sysselsette mange både gjennom ny utbygging og ombygging av eksisterande hytter. Det har og etter kvart mykje å seie for handelstilbodet vi har, då handelen frå hytteigarar etter kvart utgjer ein ikkje ubetydeleg del av omsetninga til næringa.

Sykkylven og Sunnmøre treng og at folk flyttar til vår landsdel, då vi treng yngre folk i alle deler av arbeidslivet i området. Det at det er mogeleg å kjøpe seg ein fritidsbustad i vårt område, kan og vere med på å avgjere om folk finn vegen heim igjen til Sunnmøre.

I denne balansegangen gjennom utvikling og ivaretaking av naturen prøver vi å gjere vårt ytterste for å både ivareta det vi har og gi plass til nye som vil nærare naturen, at området ikkje berre skal vere ein plass for meg og deg og ein del andre, som har vore så heldig å ha fått bygd oss hytte i området allereie.