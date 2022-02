Uttale frå årsmøtet Sykkylven SV 2022

Meiningar

«Utlendinger får halve gevinsten av omstridt strømeksport» kunne vi lese på nrk.no 23. januar.

Dagane før og etter har vore prega av overskrifter og ingressar som fortel oss at straumen er dyrare enn nokon gong, og at vi opplever at prisane varierer med so mykje som ti-gongen mellom landsdelar.

Då spør SV: Kva skjer, og kva kan vi gjere med det?

Dette skjer

Lite vind lenger sør i Europa, redusert gasseksport frå Russland og låge temperaturar har gitt særs høge straumprisar i Europa.

Noreg si evne til å eksportere store mengder straum (i 2021 motsvara eksporten forbruket til 1,6 millionar norske husstandar) har gjort straum til mangelvare, og dermed har straumprisen auka enormt også i Noreg.

Den store gevinsten frå eksporten blir delt likt mellom Statkraft og eigarane av den utanlandske halvparten av eksportkablane.

Den norske gevinsten går med til å betale for kablane.

Kva kan vi gjere med det?

Det er fleire problem som treng ei løysing.

Verdien ligg i straumen, og eksportavtalane må reforhandlast. 50/50 deling av gevinsten er ikkje greitt. Det er trass alt Noreg som produserer straumen, med betydelege naturkostnadar som følgje.

Dei store inntektene frå kraftsalet må kome forbrukarane til gode, i det miste i form av redusert nettleige.

Eksisterande vasskraftverk kan bli oppgraderte, og utvidast der det er berekraftig. Anslaga for potensialet sprikar frå 8 til 26 TWh, men det er utvilsamt mykje å hente.

Energieffektivisering må bli eit satsingsområde. Noreg er i stor grad bygd på billig straum, og både busettingsmønster og industri har utvikla seg på grunn av den same straumen. Vi må gi alle innbyggarar og alle bedrifter støtte til energieffektivisering. SV har som mål å spare minst 12 TWh i alle bygg innan 2030.

Sist, men ikkje minst

Noreg er bygd på solidaritet, samarbeid og fellesskap.

Vi kan ikkje tillate at landet blir delt mellom dei som har og ikkje har. Dei som har råd og ikkje har råd. Dei som har eksportkablar og dei som ikkje har det.

Vi må gi Noreg ein nasjonal kraftmarknad som har til mål å gi alle rein, rimeleg og føreseieleg straum til oppretthald av industri og busetjing.