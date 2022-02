Sikkerhet på fergene

Meiningar

For en som har pløyd hav eller jobbet i nær tilknytning til det maritime miljøet i rundt 40 år, er det faktisk kjekt å kunne lese at man i fylkestinget setter spørsmålstegn med sikkerheten på fergene. For Møre og Romsdal er dette et viktig spørsmål siden vi har en del ferger. Det er mange av innbyggerne som daglig er avhengig av ferger. Det er viktig for oss å føle trygghet ombord, og som kunde være trygge på at fylket tar sikkerheten på alvor. Personlig har jeg aldri følt meg utrygg på ferger i Norge, og de ansatte om bord gjør en fantastisk jobb med å frakte trafikanter trygt over fjordene våre.

Men å bli bekymret for sikkerheten om bord, på grunn av oversjø over bauglemmen, blir nok i mine øyne feil. Hadde den bekymrede folkevalgte tatt seg tid til å studere sikkerhetsoppslaget og bemanningsoppgaven i kafeteriaen, ville vedkommende med egne øyne se minimumsbemanningen ombord. Bemanningsoppgaven viser den minste lovlige bemanning om bord; med andre ord den bemanningen Sjøfartsdirektoratet mener er tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten til fartøy og passasjerer. Før man innførte autopass hadde de fleste fergene noe større bemanning, for å ivareta billettering, mens man etter innføringen får et klart inntrykk av at bemanningen er gått ned mot sikkerhetsbemanningen. Dette er selvfølgelig er naturlig, rederiet skal tjene penger og kunden setter nok ikke krav om bemanning.

Om du tar deg tid til å studere de nevnte oppslagene, kan man fort reflektere over hva om det skulle skje noe midtfjords, så er det den bemanningen man har til å ivareta sikkerheten for skip og passasjerer. Skulle det bli en brann, skal man bekjempe denne samtidig som man skal ta vare på 200 passasjerer?

Ja, alle syns det er kjedelig å få bilen nedsprøytet av saltvann, men dette har ikke noe med sikkerheten på fergene å gjøre. Det er positivt at fylkestingets representanter tar opp sikkerheten om bord på fergene i fylket, men da er det vel bedre å vurdere sikkerheten.

Industri- og Næringspartiet (INP) er et moderat sentrumsparti som hevder at ferger er en del av veinettet, og de skal derfor betales over budsjettene, men når vi skal ha et offentlig tilbud, så pålegges det det offentlige som kunde å sikre at sikkerheten blir ivaretatt.