Nysætervatnet, drikkevatn og registreringsplikt

Meiningar

Fausadelen av området rundt Nysætervatnet ligg ute til offentlig høyring knytta til ynskje frå Grunneigarane om kraftig auke i mogleg antal hyttepunkt.

I dag er der alt 165 hytter, og der er litt over 40 ledigepunkter gjennom ein plan frå 2006.

No vil ein auke talet med tilgjengelige tomter, innanfor arealplanen med noko over 80!

I forbindelse med den offentlege høyringa har der kome ein merknad frå Mattilsynet som seier at dei to kommunane Stranda og Sykkylven er plikta å sørge for at eksisterande drikkevasskilder, som forsyner meir enn 2 hytter, skal registrerast med GPS koordinater og ein skal dokumentere drikkevasskvaliteten gjennom laboratoriemålinger.

Dette er nytt for mange, men ei sterk oppfordring å få på plass for å sikre at folk ikkje vert sjuke av infisert vatn.

I forbindelse med den plan som no er til høyring skal administrasjonen på Stranda tenkje over dette knytta til dei nye 80 tomtene, og ikkje minst dei tette og nye felta som er foreslått.

Der er mange forsyningskjelder som per dato ikkje er registrert, og der er få som kjenner kva vannkvalitet dei eigentlig har tilgjengeleg.