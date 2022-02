Ny språklov – betre språk?

Meiningar

Den nye språklova førte ikkje til dei største overskriftene. Men det er ei viktig lov, språklova som tok til å gjelde frå 1. januar 2022. Norsk språk skal styrkast, og det offentlege får sterkare plikt til å bruke eit klart og brukarvennleg språk, enten det er nynorsk eller bokmål.

Vi kunne ha ønskt oss ei endå sterkare og klarare lov. Likevel er lova ekstra viktig for nynorskbrukarar, mellom anna fordi offentlege etatar har eit særskilt ansvar for å ivareta nynorsk. Nynorsk skriftspråk skal særbehandlast positivt. Også minoritetsspråk som samisk, kvensk og teiknspråk får sterkare rettar. Språket er eit viktig grunnlag for demokratiet, og folk må ha tilgang til språk som gjer det mogeleg å vere aktive samfunnsborgarar.

Lova slår også fast at statsorgan med tilhøyrande avdelingar mm skal ha namn på norsk, og namna skal følgje offisiell rettskriving. Akkurat i dette tilfellet skulle vi gjerne sett at lova fekk tilbakeverkande kraft!

Den nye lova er noko sterkare enn den tidlegare mållova. Det offentlege får fleire og nye plikter. Og brukarane sterkare rettar. Men det viktigaste er korleis lova blir brukt. I stor grad er det brukarane, ikkje minst nynorskbrukarane, som avgjer kva for kraft og status lova får.

Både Stranda og Sykkylven er gode nynorskkommunar. Stranda kommune har nyleg vedteke ein eigen språkbruksplan. Vi oppmodar Sykkylven til å gjere det same. Den nye lova bør gi god motivasjon til fornya prioritering av den kommunale språkbruken. Begge kommunane er medlem i LNK (Landssamanslutninga for nynorskkomunar). Medlemsskapen er i seg sjølv eit viktig språkleg signal. Men i tillegg tilbyr LNK opplæring i god språkbruk. Dei fleste har nytte av trening, også når det gjeld språkbruk. Klart språk er både mål og middel for kommunane i dialogen med innbyggarane. LNK sine kurs blir dekte gjennom kontingenten, så her bør kommunane våre kaste seg frampå.

Både kommunane og fylkeskommunane har fått nye plikter. Mange har mykje ugjort på språkfeltet. Det er ingen grunn til å vente. Godt språk kjem ikkje av seg sjølv!