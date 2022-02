Spørsmål til ordførar til kommunestyret 23/2-22.

Meiningar

Eg har ved fleire anledninger stilt spørsmål ikring straumsituasjonen i Hellesylt, akkurat no og på kort og lang sikt.

Pr i dag har Hellesylt etter nyleg informasjon ca 2,5 MW disponibelt med kraft tilgjengelig.

Hydrogenhubben som er planlagt bygd har bestilt 2 MW som behov for sin produksjon.

Dette betyr at det er igjen disponibelt ca 0,5 MW med kraft i Hellesylt, som kan nyttast til vidare næringsutvikling med nye maskiner i eksisterande bedrifter, lading av el bilar og mindre båttrafikk.

Då finnast det ikkje kraft til verken nytt Hotell på Hellesylt eller på Ljøen, ikkje ein KWh til nye ferjer som vil kunne trenge ca 5-7 MW for å lade, ei heller å kunne lade mindre passasjerbåtar som kan frakte turistar vidare til Geiranger.

Lading av Cruiseskip kan ein i alle fall berre gløyme.

Det finnast då heller ikkje tilstrekkeleg med kraft til nye hus i til dømes Ringdalsåsen, og ein vil vere svært sårbar med tanke på alle nye mindre straumbehov.

Ny kraftlinje frå Tommasgård er langt ute i det blå, og informasjon ikring dette syner at det raskt kan ta 8-10 pr for ny kraftforsyning er bygd frå Sogn til Hornindal som er heilt nødvendig ifølge Sogn energi. Dette vil koste fleire hundre mill kr. I tillegg til dette må ny linje byggjast frå Hornindal til Hellesylt, også dette i fleire hundremillionersklassen. Ingen av desse linjene er påstarta ang søknadsprosessen i NVE for konsesjon, og då er anslag til ferdigbygget i ant år i tråd med erfaringsgrunnlag for dette ang Nettselskapa.

Mitt spørsmål til ordføraren er følgjande:

1. Kva har ordføraren tenkt å gjere med kraftsituasjonen på Hellesylt dei neste 8-10 åra?

2. Synest ordføraren det er greit at Hellesylt ikkje vil ha nevneverdig tilgjengelig straumkapasitet i åra framover?

3. Har Stranda kommune kartlagt kva straumbehov Ole Ringdal, Formvac og dei andre bedriftene, samt landbruket som er i Sunnylven/Hellesylt vil ha i nær framtid og på litt lenger sikt?

4. Har Stranda kommune kartlagt kva kraftbehov som Hellesylt sentrum vil måtte ha dei nærmaste åra til ladestasjon for bilar og mindre båtar/ribbåtar, samt til eventuell nye hus i Ringdalsåsen?