Dette blir kanskje bare rabbel, men jeg prøver likevel.

Når jeg brått i 2019 falt for en jente for første gang og livet ble snudd på hodet, følte jeg brått også annerledes om både pride og prideflagget. Det opplevdes konfronterende, og plutselig måtte jeg kjempe for den jeg er og den jeg er sammen med. Plutselig måtte jeg liksom bevise for verden at jeg fortsatt er et godt menneske og at jeg ikke har onde hensikter. Jeg var jo fortsatt meg, men personen ved siden av meg var av samme kjønn.

Det kjennes litt personlig når det vedtas at det ikke skal flagges og/eller kommentarfeltet overfylles med kommentarer fra folk som har fått nok av flagget (et fuckings flagg), at vi må slutte å bruse med fjæra. At jeg ikke trenger å trykke opp i andres trynet hvem jeg er sammen med og at vi skal la barn være barn, som om vi er noen form for rovdyr.

Disse kommentarene kommer ikke bare fra mennesker som er 70+, de kommer fra jevngamle som man skulle ønske og tro hadde forstått mer.

Også her på Stranda vet jeg butikker har valgt og ikke flagge fordi kunder som de er redd for å miste har kommet med kjipe kommentarer knyttet til flagget.

Så selv om jeg den dag i dag står stødigere i meg selv og mitt forhold, og ser på prideflagget med stolthet, unngår jeg tidvis fortsatt å si jeg har jentekjæreste når jeg møter nye mennesker, jeg leser rommet når jeg holder min kjæres hånd, og det siste som frister er å bruse med fjæra.

Derfor betyr det veldig mye når andre gjør det for oss. Når naboen flagger hele året eller mamma sender melding om at hun skal kjøpe flaggstang og flagg til alle, for å vise at det som skjer i Ålesund ikke er greit. For det er ikke alltid like lett å stikke hodet fram og skrike høyt for sine egne rettigheter når det angår en selv på er personlig plan.

Derfor håper jeg at flere rektorer, butikker, bedriftsledere, naboer, foreldre +++ flagger. For dessverre er det sånn at flere plasser i verden går vi ett skritt frem og fem tilbake, og jeg håper vi i Norge kan fortsette å kjempe slik at dette ikke skjer her.

Vit at alle dere kan være med å gjøre en forskjell!