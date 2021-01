Gjerdrum-evakuerte blir testa etter koronasmitte på hotell

innenriks

Det stadfestar ordførar Jørgen Vik i Lillestrøm kommune overfor Romerikes Blad. Ei rekkje av dei evakuerte etter skredet på Ask i Gjerdrum bur på dette hotellet.

– Det er svært beklageleg at dette skjer no. Det er jo ei ekstra belastning for dei som allereie har mista heimane sine i kvikkleireskredet, seier Vik til avisa.

Dei som bur på hotellet, har no fått beskjed om at dei skal testast.

– Opplevast som ei ny krise

Romerikes Blad har vore i kontakt med ein evakuert familie på to vaksne og fleire barn som er spreidd over fleire rom på hotellet.

– Dette opplevast som ei ny krise, men vi har nesten venta på at det skulle skje, seier mannen i familien.

Han har fått beskjed om at alle bebuarane vil bli oppsøkt på romma sine frå klokka 17 tysdag for hurtigtesting.

Olavsgaard Hotel har vorte brukt som evakueringssenter etter skredkatastrofen i Gjerdrum førre onsdag. 1.000 personar er evakuerte, og fleire av dei bur altså på hotellet. Sju personar omkom i leirskredet og tre er sakna.

Spørsmål til helseministeren

Måndag sende Anniken Huitfeldt (A) eit skriftleg spørsmål i Stortinget til helseminister Bent Høie (H) om dei evakuerte vil bli prioriterte i tildeling av koronavaksinen.

– Mange av dei evakuerte etter skredet i Gjerdrum bur i dag på hotell eller tett saman med andre hos familie og venner. Dei vil ikkje like lett å kunne halde oppe tilrådingane frå helsestyresmaktene om ingen besøk og sosial distanse, skriv Huitfeldt.

Høie har enno ikkje svart på spørsmålet.

