Nye elbilrekordar i humpete bilår

innenriks

Det viser årstala for 2020 frå Opplysningsrådet for vegtrafikken.

Salet av ladbare hybridar dobla seg og enda på nær 30.000 selde bilar. Det vart selt 12.200 hybridar i fjor, ein nedgang på 30,3 prosent frå året før.

I 2020 er det elbilane som dominerer bilstatistikkane. Totalt vart det selt 73.890 elbilar i fjor. Det er meir ein 16.000 fleire enn året før og 30.000 fleire enn i 2018.

To av tre i desember

Nybilsalet gjekk frå dei store høgdene ned i djupe koronadalar, for så å ta av som ein rakett på hausten.

– Under den kraftige oppgangen som kom i 3. tertial, såg vi at elbilane utgjorde 54 prosent av nybilsalet. I desember var heile to av tre, eller 67 prosent, nybilar elektriske, seier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for vegtrafikken.

Åtte av ti private

Analysar opplysningsrådet har gjort av elbilsalet, viser at det ikkje er det offentlege eller bedriftene som driv fram elbiltrenden i Noreg.

– Det er privatpersonar som driv fram elbilsuksessen. 80 prosent av elbilane som vart selde i fjor er eigde eller blir disponerte av privatpersonar, seier direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Totalsalet enda på 141.400 nye bilar i fjor. Det seier Thorsen seg fornøgd med. I åtte av dei siste 11 åra har dermed nybilsalet vore over 140.000 nye bilar.

– Det er ikkje sjølvsagt at det skal seljast meir enn 140.000 bilar, seier Thorsen under presentasjonen av fjorårstala.

Audi e-tron mest selt

Blant fjorårets 20 mest kjøpte bilmodellar, legg elbilar beslag på dei seks øvste plassane.

Den mest kjøpte bilmodellen i fjor var Audi e-tron med meir enn 9.200 selde bilar. På andreplass kom Tesla Model 3 eit knappenålshovud føre Volkswagen ID 3.

Overraskande for mange gjekk salet av nye bubilar ned med 5,7 prosent i fjor.

– Det betyr at folk kjøpte brukte bubilar til noregsferiane sine i sommar, seier Thorsen.

(©NPK)