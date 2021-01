Politimann tiltalt for å ha banka opp pasient på legevakta i Arendal

innenriks

Ifølgje tiltalen var politimannen tilkalla for å hjelpe til med ein utagerande, psykisk sjuk og sterkt alkoholpåverka pasient som skulle til behandling på Arendal legevakt natt til 9. januar i fjor.

Då pasienten nekta å leggje seg ned på ei båre, dytta politimannen han ifølgje tiltalen ned på båra og slo han fleire gonger i ansiktet.

«Slagene medførte et kutt under venstre øye som måtte stripses, bloduttredelser og hevelse rundt venstre øye, blødende sår i munnen og et risp på høyre side av pannen», står det.

Polititenestemannen, som er i 40-åra, er tiltalt for grov vald og grovt brot på tenesteplikta.

Spesialeininga, som har teke ut tiltalen etter ordre frå Riksadvokaten, meiner at pasienten ikkje opptredde truande eller farleg på ein måte som gjorde at slaga var nødvendige og forsvarlege.

Agderposten skreiv i november at saka opphavleg vart lagd bort av sjefen for Spesialeininga, sjølv om deira eigne etterforskarar innstilte på tiltale.

Pasienten klaga likevel henlegginga inn for Riksadvokaten, som valde å gjere om henlegginga og bad Spesialeininga om å ta ut tiltale.

Rettssaka mot politimannen startar 1. februar i Aust-Agder tingrett. Det er sett av fire dagar til saka.

