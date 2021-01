Politimeisteren: – Ikkje lenger håp om å finne overlevande etter skredet i Gjerdrum

innenriks

I nesten ei veke har leitemannskap jobba alle døgnets timar for å finne overlevande etter skredet i Gjerdrum. Men no er håpet ikkje lenger til stades.

Politimeister Øystese gav den triste beskjeden på ein pressekonferanse tysdag.

– Det er med stor sorg at eg må opplyse om at vi ikkje lenger har håp om å finne menneske i live etter skredet på Gjerdrum, sa ein prega politimeister.

Ho konstaterte at ti personar mista livet i skredet. Tre er framleis sakna.

– Gjort alt vi kan

– Den siste veka har vi gjort alt vi kan for å redde liv. Vi har undersøkt alle område der det var mogleg å tenkje seg at nokon kunne overleve. Vi har gjort alt som står i vår makt, men denne naturkatastrofen har hatt betydelege krefter i raset. Vi ser at dei som er omkomne, har omkomme relativt raskt.

– Sjølv om vi ikkje har håp om å finne fleire overlevande, er ikkje leitinga over. Vi går no over i ein annan fase, der vi jobbar for å finne alle som er borte, sa Øystese.

Politimeisteren takka alle mannskapa som har jobba døgnet rundt, med eit klart hovud, eit varmt hjarte og sterke hender. Ho takka òg for all den varme støtta dei har fått frå samfunnet.

– Men først og fremst er det dei som tragedien har ramma, som står i fokus. Og sjølv om den akutte redningsfasen no er over, skal vi gjere alt vi kan for å hjelpe innbyggjarane i Gjerdrum tilbake til eit nokolunde normalt liv igjen.

– Eit hardt slag

Fridtjof Heyerdahl, som er innsatsleiar for helsepersonellet på staden, seier at dei til no har meint at det kunne vere mogleg å overleve der det har vore luftrom og ei viss grad av isolasjon i skredet.

– No har vi likevel avvist og avklart at det ikkje finst fleire slike stader der ein kan overleve. Det er ein emosjonelt veldig tung avgjerd, men det er likevel riktig og logisk å gå over i ein annan fase no, sa Heyerdahl.

Gjerdrum-ordførar Anders Østensen (Ap) kjempa mot tårene då han fortalde om dei kraftige konsekvensane etter tragedien.

– Dette er eit hardt slag. Men vi har venta på det, sa Østensen.

– Det er veldig tungt å tenkje på alle som er ramma. Dette er den tyngste sida ved dette, og eg er djupt prega, seier Østensen.