Rettssaka om minnestad ved Utøya startar opp igjen

Saka starta opphavleg i månadsskiftet november/desember i fjor, men etter fire dagar i Ringerike tingrett vart ho utsett til januar.

Seks naboar har saksøkt staten og AUF for den planlagde minnestaden for 22. juli ved Utøyakaia. Konflikten har gått føre seg i fleire år.

Mange av saksøkjarane var med og redda ungdommar under terrorangrepet 22. juli 2011. No fryktar dei at ein minnestad som ligg tett på der dei bur, vil føre til retraumatisering og psykisk skade. Naboane ønskjer at minnestaden skal bli plassert lenger unna nabolaget.

I retten har staten og AUFs advokatar argumentert for at ein må ta mest omsyn til dei som har lide dei største tapa i angrepet.

Staten har fått klarsignal i lagmannsretten til å byggje minnestaden, noko naboane tidlegare prøvde å stoppe. Dermed kjem minnestaden etter all sannsyn til å vere ferdig bygd før ein rettskraftig dom finst i søksmålet.