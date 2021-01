Uoversiktleg smittesituasjon ved sjukeheimar i Oslo: Ikkje alle startar vaksinasjon denne veka

innenriks

– Denne veka får vi 2.375 nye dosar. Det er nok til å få sett vaksinar på til saman 32 av 39 sjukeheimar i Oslo. Grunnen til at vi har sju igjen, er at det er ein uoversiktleg smittesituasjon på eit par av desse sjukeheimane, seier direktør for samfunnskontakt Henrik Mevold til Avisa Oslo.

Mevold opplyser at etaten reknar med å ha vaksinert alle sjukeheimsbebuarar i løpet av neste veke. I Oslo kommune bur det om lag 3.600 personar på sjukeheim.

Dei siste dagane har det vore auka smittepress på sjukeheimar i Oslo. Mellom anna har tre bebuarar på to ulike sjukeheimar i Oslo døydd med covid-19. I alt har 44 bebuarar på Oslos sjukeheimar døydd som følgje av virussmitte.

Måndag fortalde direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten at seks sjukeheimar hadde smitteutbrot.

– 45 tilsette og 22 bebuarar er no smitta med covid-19. Det er no smitteutbrot på Nordberghjemmet, Uranienborghjemmet, Hovseterhjemmet, Sofienberghjemmet, Oppsalshjemmet og Fagerborghjemmet, seier direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

