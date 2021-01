innenriks

– Det er eit møysommeleg og langt arbeid. Kommunen har vore opne heile tida om at vi vil gjere alt vi kan for at det arbeidet skal bli så bra som mogleg og at vi får dei svara vi treng, sa ordførar Anders Østensen (Ap) under ei presseorientering onsdag.

– Vi treng det for framtida og for å vinne att tryggleiken for innbyggjarane våre, sa han.

Etter dei første tusen dokumenta vil kommunen offentleggjere fleire når dei er klare.

