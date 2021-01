Petter Stordalen slår Stavanger-hotell konkurs

innenriks

– Eg kan stadfeste at vi i dag har meldt oppbod for Comfort Hotel Stavanger. Vi har strevd ei stund der, og no er det rett og slett ikkje forsvarleg å drive hotellet lenger, seier konsernsjef Torgeir Silseth i Nordic Choice til Stavanger Aftenblad.

Hotellet, som ligg i sentrum av Stavanger og har 90 rom, er det første hotellet nokosinne som Petter Stordalen må slå konkurs. Hotellet har gått rundt 12 millionar kroner i minus dei siste fem åra.

Konkursen betyr at 13 til 14 tilsette mistar jobben. Hotellet har halde stengt sidan 26. mars i fjor som følgje av koronautbrotet.

(©NPK)