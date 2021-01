Truleg ingen undersøkingar i Gjerdrum-skredmassane før neste veke

innenriks

– Det blir antakeleg ingen nye rørsler i gropen verken i dag eller i morgon. Det blir tidlegast over helga sånn det ser ut per no, men dette må vi komme litt tilbake til, sa innsatsleiar Mari Stoltenberg.

Tysdag vart det klart at redningsmannskapa avsluttar leitinga etter overlevande og at dei har gått over til å søkje etter anteke omkomne. Tre personar er sakna, medan sju personar er stadfesta omkomme.

– Vi har håp om å finne dei vi saknar. Det er målet til alle i politiet, sa Stoltenberg.

