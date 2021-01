Barnedødsfallet i Trøndelag: Sikta kvinne vart bekymra og ringde legevakta

innenriks

Ein mann og ei kvinne er sikte for grov familievald etter at eit spedbarn døydde i Trøndelag i desember i fjor. Barnet var plassert av barnevernet hos det no sikta paret. Begge nektar straffskuld.

Ifølgje kvinna var ho borte frå barnet i ein times tid for å gjere eit ærend same dagen som barnet vart innlagd på sjukehus. Ho har forklart at barnet då var åleine med den sikta mannen, og barnet skal ikkje ha hatt nokon symptom då ho drog heimanfrå, ifølgje skriv Adresseavisen.

Dette kjem fram i ein rettsavgjerd frå Frostating lagmannsrett. Rettsavgjerda var i utgangspunktet underlagd referatforbod, men vart oppheva etter ein førespurnad frå avisa.

Kvinna har forklart at då ho kom heim var hudfargen og pusten til barnet så urovekkjande at ho ringde legevakta. Forsvararen til den sikta mannen, advokat Per Ove Sørholt, ønskjer ikkje å kommentere saka.

Politiet meiner at dei veit årsaka til at barnet døydde, men har av omsyn til etterforskinga har dei ikkje vilja gå nærare inn på dødsårsaka. Politiadvokat Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt seier at begge siktingane består, men at dei fortløpande vurderer om dei skal endrast.

– Vi kan ikkje sjå bort frå at det kan vere andre årsaker til dødsfallet, til dømes medisinske forklaringar på skadane, seier Ramberg.

Det var 4. desember at barnet, som var under eitt år gammalt, vart innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim med indre skader. Barnet døydde på sjukehuset 10. desember. Politiet starta 7. desember etterforsking etter at sjukehuset kontakta dei.

(©NPK)