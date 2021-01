Ber om fengsel i eitt år og fire månader etter dødsulykka ved Metallco

innenriks

Det kom fram då aktor Marianne Djupesland heldt sluttprosedyren sin i Gjøvik tingrett torsdag.

I tillegg meiner aktor at styreleiaren i selskapet bør dømmast til ei bot på 120.000 kroner og at selskapet Metallco Aluminium bør dømmast til å betale ei føretaksstraff på 5,3 millionar kroner, skriv Oppland Arbeiderblad/Toten i dag.

– Det er heva over all tvil at arbeidsmiljøet hos Metallco Aluminium ikkje var forsvarleg i 2017, sa Djupesland i prosedyren sin.

To personar omkom i den kraftige eksplosjonen ved Metallco Aluminium i november 2017. I tillegg vart to andre skadde.

Advokat Christian B. Hjort, som forsvarar den tidlegare daglege leiaren, sa i retten at rutinane var gode nok, og at bedrifta jobba aktivt for å forhindre ulykker.

Forsvaret avsluttar sluttprosedyren sin fredag.

