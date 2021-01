Krav om 211 millionar kroner i ny reindriftsavtale

innenriks

Kravet for 2021–2022 har ei økonomisk ramme på 211,85 millionar kroner. Det inneber ein auke på 41,7 prosent samanlikna med den gjeldande avtalen, opplyser regjeringa.

For å styrkje reindrifta som ei berekraftig næring, peikar forbundet særleg på behovet for å redusere tapa av rein til rovvilt og at beitearealet til reindrifta blir sikra. NRL krev aukar i dei direkte tilskota og foreslår å etablere fleire nye tilskotsordningar.

Vidare ønskjer NRL at dei frie midla i Reindriftens Utviklingsfond blir auka.

– 2020 har vore eit vanskeleg år for reindrifta. Reindrifta opplevde ei omfattande beitekrise, i tillegg til den pågåande koronapandemien som vi alle står i. Vi går derfor inn i forhandlingane i år med eit krevjande bakteppe, men ser fram til gode diskusjonar med NRL, seier leiaren for forhandlingsutvalet for staten, Viil Søyland.

Tilbodet frå staten blir lagt fram fredag 29. januar, medan forhandlingane skal vere avslutta innan 1. mars.

(©NPK)