NGI godkjende rassikring i Gjerdrum i 2008

innenriks

«Sluttkontrollen har ikke avdekket feil og mangler ved fagområder som hindrer ferdigattest», står det i ei kontrollerklæring frå NGI, datert 24. juni 2008, som Dagbladet har fått tilgang til.

Erklæringa gjeld dei to første byggjetrinna for hus 18 i Nystulia B9 i området som vart ramma av skredet 30. desember. NGI hadde sjølv prosjektert grunnarbeida.

Senior kommunikasjonsrådgivar Liv Røhnebæk Bjergene i NGI seier til avisa at dei no går gjennom dokument med kommunen og utbyggjar for å få oversikt over situasjonen.

På spørsmål om det er uheldig at NGI hadde rollene som både prosjekterande og kontrollerande, svarer Bjergene at dette er relativt vanleg.

Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, seier at dei ikkje ser «at det er noe i veien for at ansvarlig prosjekterende kontrollerer at det som utføres er i samsvar med det de selv har prosjektert»

– Ansvarleg prosjekterande har god innsikt i prosjekteringa, skriv han.

