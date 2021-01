NVE rår politiet til å oppheve delar av evakueringa etter skredet i Gjerdrum

innenriks

– Gjennom grunnundersøkingar og analysar av prøver kan vi konkludere med at skredet ikkje kan forplante seg til området rundt skulen og herredshuset, og dessutan Vestvang-området. NVE har derfor tilrådd politiet at evakueringa av desse områda blir oppheva, seier regionsjef Toril Hofshagen i NVE i ei pressemelding.

Etter ønske frå Gjerdrum kommune har dei prioritert området der skulen ligg.

– Geoteknikarane har jobba døgnet rundt for å få ei avklaring. Grunnboringar, laboratorieanalysar og stabilitetsutrekningar er grunnlaget for dei grundige vurderingane som no er gjorde. Geoteknikarar frå både NGI og Multiconsult har vurdert alle data, fortel Hofshagen.

NVE jobbar no for fullt med å undersøkje resten av dei evakuerte områda. Rundt 1.000 personar evakuerte frå bustadene sine etter kvikkleireskredet onsdag førre veke. Sju personar mista livet i skredet. Tre er framleis sakna.