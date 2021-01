Norske politikarar tek avstand frå Trump etter storminga av Kongressen

innenriks

Sylvi Listhaug meiner Mike Pence bør ta over no.

– Trump er ikkje skikka til å vere president etter det vi har sett no, seier Frps nestleiar Sylvi Listhaug til NRK etter opptøyane i Washington onsdag.

Onsdag ettermiddag tok ei rekkje Trump-tilhengjarar seg inn i kongressbygningen. Donald Trump har vorte skulda for å eggje tilhengjarane sine etter at han nekta å godta valresultatet i november og kom med påstandar om valjuks.

Listhaug meiner no at visepresident Mike Pence bør ta over som president fram til Joe Biden formelt blir innsett om to veker.

Solberg: – Sterkt å sjå

Statsminister Erna Solberg (H) meiner USAs president Donald Trump har eit personleg ansvar for den oppheita situasjonen i Washington ved at han har eggja tilhengjarane sine til ikkje å akseptere valresultatet.

– Som mangeårig parlamentarikar i det norske Storting er det sterkt å sjå bilete av parlamentarikarar i andre land som gøymer seg under innblandinga til ein mobb og angrep på eit parlament. Det er særleg sterkt å sjå at dei bileta skjer frå ein nær alliert, som ofte har vore den fremste forsvararen til demokratiet i internasjonal politikk, nemleg USA, sa Solberg på eit pressetreff torsdag.

Også Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre er sjokkert over scenene som gjekk føre seg i Washington.

– Det fortel oss om eit djupt splitta land der ein politisk ulik vekt på korleis dei vernar Kongressen ulike demonstrantar. Dei som gjekk i Black Lives Matter vart møtt av tanks og væpna forsvarsstyrkar. Her kjem det no spekulasjonar om forsvarsstyrkar og tryggingsfolk er haldne igjen og ikkje utkommanderte, seier han til VG.

Meiner Trump er i mental ubalanse

Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde nominerte i fjor Donald Trump til Nobels fredspris for innsatsen hans for å få på plass ein fredsavtale mellom Israel og Emirata.

Tybring-Gjedde meiner no at Trump i tida etter valnederlaget har vist at han er i mental ubalanse, og at han ikkje bør få fredsprisen no.

– Midtausten-avtalen er ikkje ei mindre bragd i dag, men ein fredspris no ville stått i grell kontrast, seier Tybring-Gjedde til TV 2.

Erna forsvarer norsk varsemd

SV-leiar Audun Lysbakken påpeikar i eit Facebook-innlegg torsdag at regjeringa tidlegare har vore tilbakehalden med å kritisere Trump.

– No sit fordømmingane laust. Men er det ikkje på tide med litt ettertanke òg hos regjeringa vår og norske politikarar? For mange har lista seg stilt på tå i omtala av Trump, for ikkje å fornærme vår mektigaste allierte, skriv han, og held fram:

– Regjeringa til Erna Solberg har jo ikkje akkurat vore ivrig etter å kritisere presidenten dei siste fire åra.

Overfor NTB legg ikkje Solberg skjul på at ho i enkelte situasjonar har måtta leggje band på seg dei siste fire åra.

– Eg har hatt ein viktig strategi på at eg har kritisert når eg har meint at retorikken har vore urimeleg, og det har vore i Noregs interesse å kritisere, seier Solberg.

Trur ikkje kritikk ville ha gjort inntrykk

Også Sylvi Listhaug vart spurd av NRK om ho burde ha kritisert Trump tydelegare dei fire åra han har hatt makta.

– Eg trur ikkje ein politikar i Noreg som sit på Stortinget, ville ha gjort noko inntrykk verken på Trump eller andre, seier ho.

(©NPK)