Utøya-nabo reagerer på «einsidig mediedekning»

Fagerhøi har vore talsperson for naboane som er positive til ein minnestad for 22. juli på Utøyakaia. Rettssaka om bygginga av minnesmerket starta opp igjen i Ringerike tingrett torsdag.

– Det var veldig fint å vere ei positiv stemme til denne saka fordi eg visste at vi var veldig mange som såg positivt på dette. Eg synest det vart framstilt veldig einsidig i media, som at Utstranda Vel uttalte seg på vegner av alle naboane og at alle naboane var imot. Det kjendest feil for meg, forklarte Fagerhøi i retten.

– I utgangspunktet var det ikkje viktig for meg personleg å ha det, fordi eg føler det er så stort skilje mellom dei sterkt ramma og oss, men eg har veldig stor forståing for at det skal vere ein minnestad. Eg kjenner at hjartet mitt blør for alle som har vore personleg ramma av dette, sa ho.

Ho fortalde òg korleis tvisten om minnestaden har skapt dårleg stemning og splid i nabolaget.

– Det er heilt greitt at vi er usamde i saka, men det er slitsamt.

16 naboar har saksøkt staten og AUF for den planlagde minnestaden for 22. juli ved Utøyakaia. Dei meiner at vedtak om oppføringa av minnestaden er i strid med tolegrensa i nabolova, og dessutan med retten til privatliv, noko AUF og staten avviser.

Rettssaka starta 30. november, men vart utsett etter fire dagar som følgje av sjukdom. Resten av saka blir behandla frå torsdag og fram til 15. januar. Det skal førast totalt 27 vitne.

