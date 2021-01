175 nye smitta i Oslo siste døgn – 47 fleire enn vekesnittet

innenriks

Det viser nye smittetal frå Oslo kommune.

Talet på smitta siste døgn er 27 færre enn dagen før. Torsdag førre veke vart det registrert 56 smittetilfelle.

I alt er det no registrert 1.686 nye smittetilfelle dei siste to vekene.

Det er høgast smittetrykk i bydel Stovner med 534,3 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane. Deretter følgjer bydel Søndre Nordstrand med 493,1 tilfelle per 100.000 innbyggjarar og bydel Grorud med 339,3 tilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Lågast smittetrykk er det i bydel Nordre Aker med 71,4 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane.

Sidan mars er 14.920 personar i Oslo stadfesta smitta.