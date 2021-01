Forslag om reglar for portforbod sendt på høyring – skal kunne gjelde i 21 dagar

innenriks

I høyringsforslaget blir det foreslått at eit portforbod skal kunne gjelde i inntil 21 dagar og kan forlengjast med inntil fjorten dagar om gongen.

– Portforbodet skal innrettast slik at det ikkje stengjer for eit minimum av menneskeleg kontakt for den enkelte. Vidare må det givast unntak mellom anna for å sikre varetakinga av kritiske og viktige samfunnsfunksjonar, og det må leggjast til rette for at barn og andre sårbare grupper blir varetekne, heiter det.

Justisdepartementet understrekar i høyringsnotatet at portforbod berre er aktuelt i ekstreme tilfelle, og berre der alle andre aktuelle tiltak er freista eller vurderte som utilstrekkelege.

Berre aktuelt i ein ekstrem situasjon

Noreg er ikkje i dag i ein situasjon der eit slikt tiltak er nødvendig, påpeikar justisminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding fredag ettermiddag.

Det kan heller ikkje gjelde i eit større geografisk område eller i større omfang enn strengt nødvendig.

– Viss det ein gong skulle bli strengt nødvendig med eit portforbod, er det enklast å sjå for seg i eit mindre område av landet og berre delar av døgnet, seier ho.

Stortinget kan oppheva vedtak

I forslaget som no er sendt på høyring, blir det vidare trekt fram at eit vedtak om forskrift om portforbod straks skal kunngjerast Stortinget, som innan ei veke kan oppheve vedtaket heilt eller delvis.

Meldinga til Stortinget blir foreslått å skulle innehalde ei grunngiving for forskrifta, og denne skal gjerast offentleg.

– Viss vi avgrensar folks rørslefridom med eit portforbod, må vi ha ein brei demokratisk kontroll. Vi foreslår derfor at Stortinget skal informerast grundig, og at Stortinget innan sju dagar skal kunne oppheve forskrifta heilt eller delvis, seier Mæland.

Fristen for å sende inn høyringssvar er 31. januar 2021.

