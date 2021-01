Frp-nei til forslaget om portforbod frå regjeringa

innenriks

– Portforbod er eit særs inngripande tiltak som utfordrar Grunnlova og dei fundamentale menneskerettane til borgarane. Regjeringa burde heller prioritere ein langt betre kontroll av landegrensene, seier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp).

Framstegspartiets stortingsgruppe gjer det klart at det er heilt uaktuelt å støtte eit så inngripande forslag som regjeringa har går inn for.

Regjeringa har sagt at tiltaket berre vil bli brukt i ein ekstrem situasjon der andre smitteverntiltak ikkje er tilstrekkelege. Frp meiner likevel at tiltaket bør vere reservert for ekstreme situasjonar som krig, omfattande naturkatastrofar og liknande.

– Regjeringa bør snarast parkere denne høgttenkinga, til så lenge håpar eg at dette er eit arbeidsuhell frå justisministeren. Eg kan allereie no slå fast at regjeringa ikkje vil oppnå støtte for eit slikt forslag frå Frp i Stortinget, seier Amundsen.

(©NPK)