Høgblokka krympar når det nye regjeringskvartalet reiser seg

På innsida ligg gamle kablar og takplater i haugar, og nedanfor kan ein sjå krateret av betong og armeringsjern der Y-blokka ein gong låg. Det byrjar å bli lenge sidan norske statsministrar kunne ta imot utanlandske gjestar og vise fram den storslåtte utsikta over Oslo frå toppetasjen på Høgblokka.

Denne veka starta arbeidet med å rehabilitere bygget, som vart ramma av bomba 22. juli 2011. Det markerer starten på gjenreisinga av regjeringskvartalet.

– Det blir eit krevjande prosjekt, men eg gler meg. Eg synest det er spennande å vere med på arbeidet med eit sånt signalbygg, seier assisterande prosjektleiar Carsten Spannagel i Statsbygg til NTB.

Første skritt er å fjerne dei to øvste etasjane på Høgblokka. Desse vart bygde på slutten av 1980-talet, og det er bestemt at bygget skal tilbake til den opphavlege høgda si frå 1958: 15 etasjar fordelte på 48 meter.

Dei neste månadene vil Oslo-folk kunne sjå dei to etasjane forsvinne, før heile bygget blir dekt av stillas og eit mellombels tak. I 2024 skal blokka stå ferdig og Justis- og beredskapsdepartementet flytte inn.

Teak og betong

Det er Statsbygg som har ansvaret for byggjeprosjektet, medan Skanska er entreprenør. No skal dei gjere den over 60 år gamle Høgblokka om til eit moderne kontorbygg i tråd med teikningane frå Team Urbis. Fasade og sandblåst betongkunstverk, mellom anna av Carl Nesjar og Pablo Picasso, skal takast vare på.

Det same skal gamle vindauge av teak – så langt det lèt seg gjere.

– Målet er å verne det opphavlege fasadeuttrykket, seier Spannagel.

Dersom det ikkje er nok teak har Statsbygg og Riksantikvaren avtalt at det er fasaden ut mot Akersgata som skal prioriterast.

Blant utfordringane blir å få plass til lufting og isolasjon etter dagens standardar, samtidig som ein vernar det opphavlege uttrykket i Erling Viksjøs arkitektur, fortel Spannagel.

– Det blir ein balansegang mellom vernekrav og modernisering, seier han.

På toppen av bygget skal takpaviljongen, som opphavleg var ein del av bygget, blir gjenreist.

22. juli-senteret

Høgblokka har vore høgborga til norske statsministrar sidan 1958, men det vart det brått slutt på med terroren 2011. Etter mykje fram og tilbake vart det i 2019 bestemt at statsministeren ikkje får komme tilbake til den storslåtte utsikta over Oslo.

Det er vedteke at 22. juli-senteret skal liggje i bygget, og då kan ikkje Statsministerens kontor (SMK) òg halde til der, ifølgje regjeringa.

Justisdepartementet skal i staden flytte inn i den restaurerte blokka, medan Statsministerens kontor vil få nye lokale i den nye D-blokka, saman med Utanriksdepartementet.

Planen er at alle departementa, utanom Forsvarsdepartementet, skal flytte inn i regjeringskvartalet innan 2029.

Kostbart

1,3 milliardar kroner er sette av i budsjettet for i år for å starte byggjearbeida i regjeringskvartalet. Første byggjetrinn skal etter planen gå føre seg fram til 2025 og har ei kostnadsramme å 20,5 milliardar kroner. I tillegg til rehabilitering av Høgblokka vil det i dette trinnet byggjast to andre blokker (A og D). Dessutan blir det gjort omfattande arbeid under bakken.

Dei to neste byggjetrinna omfattar ytterlegare tre blokker, men det er ikkje berekna kor mykje det vil koste, og Stortinget må vedta dei neste byggjetrinna før dei kjem i gang.

Ei ekstern kvalitetssikring anslår at den forventa kostnaden for heile prosjektet blir 24,1 milliardar kroner. Men under budsjettbehandlinga i fjor haust var ein samla opposisjon kritisk til dei høge kostnadene. Arbeidarpartiet bad regjeringa komme tilbake til Stortinget med forslag til korleis kostnadene kunne kuttast.

