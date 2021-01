Luftfartstilsynet trekkjer pålegg mot Norwegian

innenriks

Norwegian fekk i midten av november eit varsel om at dei ville få tvangsmulkter dersom dei ikkje betale ut refusjonar til kundane sine innan éi veke etter at ei reise var kansellert.

Men dette varselet har tilsynet trekt tilbake av juridiske årsaker, skriv E24.

Så lenge Norwegian er under konkursvern både i Irland og Noreg, kan ikkje selskapet betale ut nokon refusjonskrav på reiser som vart kansellerte før vernet vart gitt.

Norwegian forheld seg til 18. november, som er datoen selskapet fekk konkursvern i Irland. På det tidspunktet skylde Norwegian kundar over 230 millionar kroner.

– Prosessen med reorganisering som Norwegian no er inne i, set juridiske retningslinjer som vi er nøydde til å følgje. Dei fleste kundane med krav frå før denne prosessen vart igangsett, har allereie fått refusjon, seier pressesjef Tonje Næss i Norwegian.

Ho seier at flyselskapet dei siste månadene har refundert krav for over 6 milliardar kroner.

– Enkelte av krava som kom inn før vi gjekk inn i den prosessen 18. november, er likevel framleis ikkje refunderte. Og på grunn av prosessen vi no er inne i, har vi ikkje lov til å utbetale desse, seier Næss.

