Noreg vil ikkje ta snarvegar i vaksinasjonen

Internasjonalt blir det til dømes vurdert å kombinere koronavaksinar, endre på dosar og utvide perioden frå første til andre dose, men dette er snarvegar som Noreg ikkje ønskjer å følgje, skriv Dagbladet.

– Alt dette er interessant å følgje med på. Men EMA, FDA og dei vitskaplege komiteane som gir råd til styresmakter, er alle negative til slike løysingar, og meiner at alle bør halde seg til planen, seier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Ho peikar på at det ikkje finst dokumentasjon for kva vern ein får over tid, og spesielt ikkje hos eldre, viss ein avvik frå dei instruksjonane som finst.

Helseminister Bent Høie (H) seier at han har forståing for at land som har ein heilt annan, og mykje vanskelegare smittesituasjon enn Noreg, kan gjere andre vurderingar, men at slik smittesituasjonen er i Noreg no, så er det ikkje aktuelt å endre på framgangsmåten her i landet.

