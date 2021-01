Oslo Børs med rekorddag: Hovudindeksen enda over 1.000 poeng

innenriks

Hovudindeksen på Oslo Børs passerte 1.000-talet kort tid etter opning og låg for det meste like over merket gjennom dagen. Men kort tid før stengjetid var det likevel uviss om børsen ville lande over eller under 1.000-talet då handelen stengde.

Ved stengjetid enda hovudindeksen på 1001,16 poeng, ein oppgang på 1 prosent.

NEL vart den mest omsette aksjen fredag. Hydrogenselskapet enda med ein oppgang på 5,21 prosent. Av andre tunge aktørar steig Equinor 0,87 prosent, medan Scatec la på seg 2,27 prosent.

Rec Silicon (-3,65 prosent), Telenor (-1,09), Norsk Hydro (-0,02) og Yara International (-1,42) avslutta veka med raude tal.

Prisen på eit fat nordsjøolje steig fredag 1,54 prosent og vart ved 16.30-tida omsett for 55,34 dollar.

Også fleire av dei tonegivande børsane i Europa la på seg. I London auka FTSE 100-indeksen marginale 0,03 prosent, medan DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris steig høvesvis steg 0,52 og 0,35 prosent.

(©NPK)