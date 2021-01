SV krev nytt klimaforlik

innenriks

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er for «tam og treig» i den nye klimaplanen, meiner Lysbakken.

– Planen til regjeringa kjem til å bli endå dårlegare viss Rotevatn no skal forhandle åleine med Frp. Det einaste som kan redde denne planen, er eit breitt klimaforlik, seier SV-leiaren.

– Regjeringa lèt oljedirektørane sleppe for billeg unna og lempar ansvaret over på kommunane og vanlege folk. Utsleppsverstingar må stillast til ansvar, og pengar må på bordet for klimatiltak over heile landet, seier han.

(©NPK)