20 personar omkom i fritidsbåtulykker i 2020

– Det at 20 personar har mista livet, er tragisk. Vi må likevel kunne seie at vi er gledeleg overraska over at tala ikkje er høgare, spesielt med tanke på at vi har lagt ein særs aktiv båtsommar bak oss, seier fungerande sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Snittet dei siste ti åra har vore på 29 døde i fritidsbåtulykker kvart år, og dei 20 omkomne i fjor er det lågaste talet som er registrert i perioden.

I 2020 var alle dei omkomne menn. Snittalderen var 59 år. 17 av dei som omkom, fall i sjøen, og 65 prosent av dei omkomne brukte ikkje flyteutstyr.

Halvparten av dei døde hadde promille over grensa for å føre fritidsbåt, som er på 0,8.

