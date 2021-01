21 nye koronatilfelle i Drammen – kommunale tenester blir påverka

innenriks

18 av dei nye tilfella er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle. To har fått påvist koronasmitte etter heimkomst frå reiser i utlandet, medan smittevegen er ukjend for den siste, opplyser Drammen kommune på nettsidene sine.

12 av dei 18 nærkontaktane som no har fått påvist smitte, er knytte til smitteutbrotet på ortopedisk avdeling ved Drammen sjukehus.

– Ein del av desse smittetilfella påverkar tenestene i Drammen kommune, opplyser kommunen.

Til saman 28 av tilfella i Drammen dei siste dagane blir knytte til smitteutbrotet på sjukehuset.

– Smitteutbrotet ved Drammen sjukehus er stort, og vi følgjer det nøye, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

Dei 21 nye smittetilfella i kommunen er isolerte sett eit høgt tal, vedgår Johannessen, men det må sjåast i samanheng med det låge talet på søndag.

– Vi har no fått svar på prøvene som var forseinka, og dermed vart dagens rapporterte tal nokså høgt. Men viss vi ser dei to siste dagane under eitt, så har vi hatt 24 tilfelle desse dagane. Eit gjennomsnitt på tolv er omtrent likt nivået for dei siste vekene, seier Johannessen.

(©NPK)