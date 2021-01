Kolkraftverket på Svalbard blir lagt ned

innenriks

Kolkraftverket Longyearbyen Energiverk har vore i drift sidan 1983 og forsyner Longyearbyen med både straum og fjernvarme. Men kraftverket har slite med store vedlikehaldskostnader og høge CO2-utslepp.

No har regjeringa vedteke at kolkraftverket skal leggjast ned. Ein ny energiplan for Longyearbyen skal leggjast fram i statsbudsjettet for 2022.

– Vi vurderer no eit mindre tal løysingar som er både sikre og vesentleg meir miljøvennlege enn dagens kolkraftverk. Avhengig av kva løysing som blir vald, kan ny energiløysing vere på plass innan to til fem år, seier olje- og energiminister Tina Bru (H) i ei pressemelding.

Olje- og energidepartementet ser i utgangspunktet for seg eit nytt kraftvarmeverk basert på naturgass eller pellet, kombinert med gradvis innfasing av meir fornybar energi.

Ein direkte overgang frå kolkraft til 100 prosent fornybar energi ville ifølgje departementet vore «svært krevjande på ein stad som Svalbard».

– Forsyningstryggleik er omsynet som veg tyngst i vurderinga av ny energiløysing, seier Bru.

Nedlegginga vil òg bety at ein viktig del av grunnlaget for vidare drift av kolgruver på Svalbard, fell bort.