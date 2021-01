Opposisjonen varslar felles permisjonsforslag neste veke

innenriks

– Eg opplever at partia har felles syn på at det trengst ny politikk. Vi vil ikkje ha for mange punkt, men tek det viktigaste, seier Jonas Gahr Støre til NTB etter at partileiarane til partia hadde samla seg måndag ettermiddag.

Måndag morgon utvida regjeringa permisjonsordninga med to månader etter at opposisjonen hadde varsla at dei ville presse gjennom ei forlenging i Stortinget. Dette skjedde etter at regjeringa så seint som søndag sa at det førebels ikkje var aktuelt med ei forlenging av ordninga.

Sjølv om regjeringa no har snudd, ønskjer dei fire største opposisjonspartia, som kan danne fleirtal på Stortinget, seg framleis ei betre ordning.

– Vi ønskjer ei forbetring i permisjonsreglane, som gir tryggleik og er føreseieleg, og ei meir treffsikker kompensasjonsordning, som kan sikre at nødvendige smitteverntiltak går hand i hand med kompensasjon, seier Støre.

61.000 permitterte

Regjeringa har valt å utvide permisjonsordninga til 1. juli. Støre seier at Ap i første omgang er fornøgd med dette, men at dei fire partia meiner ordninga må vare så lenge krisa varer.

Utvidinga betyr at perioden blir utvida for arbeidstakarar som elles ville falle ut av ordninga fordi dei har vore permitterte i eitt år.

Rundt 61.000 nordmenn er heilt eller delvis permitterte som følgje av koronapandemien i Noreg. Sist sommar vart permisjonsperioden utvida frå eit halvt år til eitt år (26 til 52 veker). Over halvparten av dei permitterte nærma seg eittårsgrensa og risikerte dermed å bli sagt opp.

– Ikkje mykje å søkje på

Frp-nestleiar Sylvi Listhaug sa måndag morgon at avgjerda er eit steg i riktig retning. Ho meiner linja til regjeringa har ført til uvisse.

– Erna Solberg har litt arrogant sagt at permitterte må søkje på jobbar. Men når så mange bransjar slit, er det ikkje mykje å søkje på, seier Listhaug.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum er òg fornøgd med forlenginga, men seier det òg er viktig at permitterte får behalde auka kompensasjonsgrad på 80 prosent, noko som førebels er uvisst.

Dette er òg Arbeidarpartiet opptekne av.

– Det er bra at regjeringa kjem etter, og no bør ho innfri òg det andre kravet vårt, nemleg å behalde den forhøgde satsen i dagpengane, seier partileiar Støre.

– Justerer etter behov

Spørsmålet om regjeringa har endra linje for å unngå å bli overkøyrd i Stortinget, blir avvist av arbeids- og sosialministeren. Regjeringa har heile tida sagt at ho vil justere ordninga ut frå behova ho ser, understrekar Henrik Asheim (H).

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) legg til på NRKs Politisk kvarter at regjeringa lenge har signalisert at det kunne komme ei forlenging, men at ein må balansere omsynet til dei permitterte opp mot risikoen for at dei blir låste inn i ei ordning der det er vanskelegare å komme tilbake i arbeidslivet igjen.

– I politikken er det sjeldan heilt svarte og heilt kvite løysingar, seier Ropstad.

