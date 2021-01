Oslo får alle dei første Moderna-dosane, men Høie står på vaksinestrategien

innenriks

– Eg er glad for at den andre koronavaksinen no kjem til Noreg. Dette inneber inga endring i vaksinestrategien, seier Høie i ein skriftleg kommentar til NTB.

Oslos politiske leiing har fleire gonger utfordra den nasjonale fordelingsstrategien. Men Høie står fast på at vaksinane skal fordelast jamt til alle kommunane.

Statsråden viser til at Folkehelseinstituttet (FHI) meiner det er logistisk lettare å la Oslo få alle Moderna-dosane, men at Oslos totale del av vaksinar vil vere den same.

– Logistikken blir enklare av at Oslo får alle dei første dosane av Moderna-vaksinen som ein del av totaldelen sin. I sum blir det med den nye vaksinen fleire vaksinar til alle. Oslo får same del vaksinedosar som andre kommunar, seier Høie.

67.000 dosar

Frå før er Pfizer/Biontechs vaksine teken i bruk i Noreg. Folkehelseinstituttet opplyser at dei er glade for at endå ein vaksine no er tilgjengeleg.

– Det er eit ganske avgrensa tal dosar no. Det er 4.000 no og 6.000 om 14 dagar. Vi tenkjer at det er formålstenleg å sende dei til ein stad som kan nyttiggjere seg av desse dosane ganske raskt, seier områdedirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Han vil ikkje kalle det ei endring av vaksinestrategien. I alt får Noreg 67.000 dosar av Moderna-vaksinen i januar og februar.

Helsebyråd glad for dosane

I Oslo er uansett helsebyråd Robert Steen glad for at hovudstaden får 4.000 nye dosar, uansett om strategien med det blir endra eller ei.

– Med det smittetrykket vi har i Oslo, og for at vi skal kunne verne dei eldste og mest sårbare innbyggjarane våre så raskt som mogleg, er vi veldig glad for at Oslo får dei første Moderna-vaksinane. Vi er klare til å ta imot og planlegg no for korleis vi raskast mogleg skal nytte dosane, seier Steen i ein skriftleg kommentar til NTB.

Pfizer-vaksinen kom til Noreg i romjula, og andre juledag vart den første norske vaksinedosen sett. Sidan då har 20.833 personar fått første dose av vaksinen, viser FHIs statistikk måndag ettermiddag.

Moderna-vaksinen vart godkjend til bruk i Noreg og EU onsdag førre veke. Tempoet i vaksinasjonen har fått kritikk både i Noreg og i andre land som får dosar via EU.

– Raskare enn vi hadde tort å håpe på

Høie vil ikkje gå med på den kritikken.

– Gjennom EU-samarbeidet som Noreg er ein del av, har vi starta vaksinasjon mot korona raskare enn vi hadde tort å håpe på. Dersom alle avtalane blir godkjende får vi tilgang på tre gonger så mange vaksinar som vi treng, seier Høie.

– Gitt at alt går etter planen, vil vi ha nok vaksinedosar til å kunne vaksinere alle vaksne innbyggjarar som ønskjer det til sommaren, seier Høie.

Modernas vaksine må til liks med Pfizer/Biontech-vaksinen givast som to dosar.

Fordelen med Modernas vaksine er at han er haldbar i kjøleskapstemperatur i inntil 30 dagar og i eit halvt år i -20 grader. Pfizer/Biontech-vaksinen krev på si side lagring i -70 grader og er berre haldbar i kjøleskap i fem dagar.

