Oslo får alle dei første dosane når Moderna-vaksinen kjem til Noreg tysdag

innenriks

Frå før er Pfizer/Biontechs vaksine teken i bruk i Noreg. Folkehelseinstituttet opplyser at dei er glade for at endå ein vaksine no er tilgjengeleg.

Oslo har bede om at vaksinestrategien blir endra og hovudstaden blir prioritert. Oslo får alle Moderna-dosane som kjem tysdag.

– Det er eit ganske avgrensa tal dosar no. Det er 4.000 no og 6.000 om fjorten dagar. Vi tenkjer at det er formålstenleg å sende dei til ein stad som kan nyttiggjere seg av desse dosane ganske raskt, seier områdedirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Han vil ikkje kalle det ei endring av vaksinestrategien. I alt får Noreg 67.000 dosar av Moderna-vaksinen i januar og februar.

(©NPK)