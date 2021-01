Oslo snart ferdig med å vaksinere på sjukeheimane

innenriks

Vaksinasjon i sjukeheimar og omsorgsbustader vil vere fullført denne veka. Torsdag startar vaksinasjon av heimebuande over 65 år, opplyser Oslo kommune i ei pressemelding.

– Vi byrjar med dei eldste først, og etter at vi har vaksinert alle over 65 år, byrjar vi på dei under 65 år. Tempoet på vaksinasjonen vil i stor grad bli påverka av kor mange vaksinar vi får tilgang til, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Denne veka opnar femten bydelsvise vaksinasjonssenter med kapasitet til å setje 63.000 vaksinar i veka.

Ytterlegare fire store, regionale vaksinasjonssenter vil opne i februar. Til saman vil dette gi ein kapasitet på 110.000 vaksinar i veka.

– Vi veit enno ikkje kor mange vaksinar vi får dei neste vekene, men det er viktig for meg å seie at det ikkje skal stå på oss. Når vi no planlegg for 110.000 vaksinasjonar i veka, handlar eigentleg alt om å få tilgang til mange nok vaksinar til Oslo, seier Johansen.

Han gjentek oppmodinga til regjeringa om å prioritere Oslo i fordelinga av vaksinedosar.

– Vi har gjennom heile koronapandemien vore episenter for smitte, og det er framleis her smittefaren er størst. Derfor er det viktig at vi får tilgang til så mange vaksinar så fort som mogleg, seier han.

(©NPK)