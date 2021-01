Romerikes Blad: Norsk kvinne knivstukken over 15 gonger i USA

innenriks

Ifølgje Romerikes Blad er den fråseparerte ektemannen sikta for drapsforsøk, overfall, truslar, innbrot og overfall med dødeleg våpen. Han risikerer livstid i fengsel.

Hendinga skjedde i Nord-Carolina i midten av førre veke. Ifølgje politiet knivstakk mannen kvinna over 15 gonger med ein lommekniv før han kasta henne frå ein balkong slik at ho fall over fire meter. Eit barn skal ha vore til stades i leilegheita, skriv TV-stasjonen WWAY.

Kvinna vart innlagd med livstruande skadar på sjukehus. Tilstanden hennar er no stabil.

