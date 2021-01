Tidlegare LO-topp: Senterpartiet har vorte folkets parti

innenriks

Arbeidarpartiet fekk laurdag berre 17,5 prosent på Klassekampen og Nationens januarmåling, utført av Norfakta. Målinga får den tidlegare LO-toppen Sture Arntzen til å reagere kraftig.

– Det er heilt katastrofe. Eg kan nesten ikkje skjønne at det er mogleg, seier Arntzen til Klassekampen måndag.

Arbeidarpartiet fekk støtte frå godt over 30 prosent av veljarane ved stortingsvala i 2005, 2009 og 2013, men i 2017 fall oppslutninga til 27,4 prosent.

Arntzen trur mykje av problemet i dag handlar om at partiet er utydeleg.

– Dei er rett og slett ikkje tydelege nok. Før i tida, viss du tenkjer tilbake til Einar Gerhardsen, så analyserte ein folks behov og meisla ut politikken etter det. Det er ein langt frå i dag, seier Arntzen.

Arntzen leidde LO-forbundet Handel og Kontor frå 1994 til 2013, og har vore medlem av Arbeidarpartiet i over 50 år. Han peikar på Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum som eit døme på ein tydeleg leiar.

– Vedum har vore utruleg tydeleg. På same måte som han ofte er veldig enkel. No er det slik at Senterpartiet blir folkets parti, men i mine auge vil Sp aldri bli noko arbeidarparti, seier Arntzen.

(©NPK)