19 nye smittetilfelle i Trondheim

innenriks

Fire av dei 19 er smitta i utlandet, opplyser Trondheim kommune. 14 er smitta av ein kjend nærkontakt, medan for éin person er smittekjelda uavklart.

Dei fleste smittetilfella gjeld barn og unge. I tillegg til at to barn under ti år er smitta, er òg seks barn/ungdommar under 20 år smitta. Det er òg seks tilfelle blant personar i 20-åra.

Det er innført karantene for enkelte klassar på Selsbakk ungdomsskule, Byåsen vidaregåande skule og Byåsen barneskule. BFT Omsorgssenter er òg ramma.

Kommunen melder òg om at ein pasient i 70-åra ved Øya helsehus døydde måndag. Pasienten var sjuk med covid-19, men hadde i tillegg ein alvorleg underliggjande sjukdom.

Ved covid-19-avdelinga på det same helsehuset har ein tilsett testa positivt. Fem tilsette er i karantene, men ingen pasientar er ramma.

Det vart gjennomført 1.432 testar måndag, opplyser kommunen.

(©NPK)