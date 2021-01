21.211 nordmenn har fått første dose av koronavaksinen

innenriks

Det vart sett 121 fleire vaksinasjonar måndag enn det som vart utført dagen før, viser Folkehelseinstituttets statistikk.

Det er knytt stor uvisse til tala som vart publiserte tysdag. FHI opplyser at dagens vaksinasjonstal er noko lågare etter tekniske problem, og at dette har ført til at det ikkje er så mange nye registrerte vaksinasjonar. Feilen skal vere retta, slik at framtidige tal vil vere oppdaterte.

Flest vaksinerte er det i Viken (5.021), Oslo (3.196) og Innlandet (2.339). Færrast dosar er sette i Nordland (857), Troms og Finnmark (950) og Møre og Romsdal (1.065).

I 32 kommunar er det ifølgje FHI-statistikken førebels berre sett mellom null og fire vaksinar.

Noreg starta vaksinasjonen 27. desember. Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo fekk æra av å vere først i køen. Ei fersk undersøking viser at 74 prosent av nordmenn ønskjer å ta vaksinen. Berre 8 prosent seier nei, medan resten er usikre.

