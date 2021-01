innenriks

Tolv av tilfella er importsmitte, skriv kommunen. Dei smitta er mellom 8 og 90 år gamle. Totalt 1.902 personar i Bergen testa seg måndag

Fire bebuarar og åtte tilsette på sjukeheim i kommunen er smitta med covid-19.

Dei to tidlegare døgna var det 16 og 11 nye tilfelle. Same dagen for ei veke sidan vart det påvist 23 nye tilfelle.

