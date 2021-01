89 kommunar får berre eitt vaksineglas denne veka

innenriks

– Vi har valt ein modell der vi bruker kommunane. Det er viktig at vi vaksinerer folk der dei er. Men vi har eit stort og langstrekt land, så det gjer logistikken krevjande, seier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til TV 2.

Noregs vaksinestrategi har fått kritikk for å vere langsam og lite effektiv. Andre land har valt å be folk om å reise inn til storbyane for å bli vaksinert.

Eitt hetteglas svarer til fem dosar. I Danmark, som har ein meir sentralisert strategi, er over 115.000 personar vaksinerte så langt. Noreg har til samanlikning vaksinert 20.000.

