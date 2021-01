Fiskeriministeren vil ha fleire kvinnelege fiskarar

innenriks

I eit videomøte onsdag skal Ingebrigtsen snakke med ti kvinnelege fiskarar for å få innspel til ein strategi om betre likestilling i fiskeria, som Stortinget har bede regjeringa om å utarbeide.

– Det er for få kvinner i fiskerinæringa. Derfor ser eg fram til å få innspel til kva vi kan gjere med dette, frå dei som kjenner situasjonen best, seier Ingebrigtsen.

Representantar frå ei rekkje interesseorganisasjonar og andre statlege etatar deltek òg.

Ved utgangen av 2020 var det ifølgje Fiskeridirektoratet 360 kvinner og 9.144 menn med fiske som hovudnæring, og 67 kvinner og 1.409 menn med fiske som binæring.

– Norsk fiskerinæring er, og har alltid vore, viktig for verdiskapinga langs kysten. For å halde fram med å styrkje posisjonen er det viktig at næringa tiltrekkjer seg kompetanse og drivkraft frå heile befolkninga, seier Ingebrigtsen.

