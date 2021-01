Frp vil flytte Giek-hovudkontor til Ålesund

innenriks

Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) og Eksportkreditt Noreg skal slåast saman til éin etat seinast 1. juli. Målet er å gjere det enklare for næringslivet å finne fram i det offentlege tilbodet av eksportfinansiering.

Regjeringa har vedteke at den nye verksemda skal lokaliserast i Oslo. Dei ser på moglegheita for å plassere den i Groruddalen eller andre stader i Oslo der slik aktivitet kan vere positiv for byutviklinga.

Men Frp fremjar tysdag eit forslag i Stortinget om å flytte Giek/Eksportkreditt ut av hovudstaden.

– Det er utruleg at regjeringa er meir oppteken av å bruke Giek/Eksportkreditt som ei brikke i byutvikling i Oslo heller enn å flytte verksemda dit bedriftene som bruker tenestene, er lokaliserte, nemleg til Vestlandet. No er det på tide at Stortinget skjer gjennom, og vi håpar på støtte til dette representantforslaget, seier Sylvi Listhaug (Frp), som er valt inn på Stortinget frå Møre og Romsdal, i ein e-post til NTB.

Betre distriktsprofil

Frp vil ha institusjonen nærare miljøa og bedriftene som bruker ordninga mest. Store delar av eksportretta industri er lokalisert langs kysten. Plassering av kontora ved kysten vil bidra til styrking av etablerte fagmiljø, ein betre distriktsprofil på statlege arbeidsplassar og forsterka bu- og arbeidsmarknadsregionar, meiner Frp.

Giek og Eksportkreditt gir lån og støtte som skal utløyse eksport, til bedrifter og prosjekt. I 2019 hadde Giek eksportgarantiar for 83 milliardar kroner, medan det var gitt 65 milliardar i lån frå Eksportkreditt Noreg.

NTB har vendt seg til Nærings- og fiskeridepartementet for ein kommentar, men har så langt ikkje fått svar.

Fleire parti

Fleire parti jobbar no for å få heile eller delar av verksemda til Vestlandet skriv Sunnmørsposten.

I eit skriftleg spørsmål til næringsminister Iselin Nybø (V) ber stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) frå Møre og Romsdal om ei skriftleg forklaring for kvifor Oslo er best eigna og nemner spesifikt Ålesund som eit alternativ.

Senterpartiets næringspolitiske talsperson, Geir Pollestad, gir full støtte til å flytte verksemda ut av Oslo, men vil ikkje gå inn i debatten om lokalisering utover det.

Høgre i Ålesund skal konkretisere kva typar stillingar ein ser for seg som kan flyttast til Ålesund. Også lokalpolitikar Carl Johansen for Miljøpartiet Dei Grøne i Møre og Romsdal har sagt at han meiner det er naturleg å leggje hovudkontoret til Ålesund.

(©NPK)